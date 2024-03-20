ЕЦБ до июня может собирать макростатистику для решения о снижении ставки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Данные о динамике зарплат, производительности труда и корпоративных прибылей в еврозоне за ближайшие месяцы определят, когда Европейский центробанк (ЕЦБ) сможет приступить к снижению ключевых процентных ставок, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступая на конференции во Франкфурте.

Она отметила, что данных, необходимых ЕЦБ для принятия решений по ставкам, будет "чуть больше к апрелю и значительно больше к июню".

"Если эти данные покажут достаточную степень соответствия между траекторией базовой инфляции и нашими прогнозами, и при условии сохранения мощной трансмиссии денежно-кредитной политики, мы сможем сделать нашу политику менее ограничительной", - сказала она.

По ее словам, дальнейшая траектория политики ЕЦБ после первого снижения ставок не является предопределенной.

"Наши решения будут и дальше зависеть от статданных и будут приниматься от заседания к заседанию с учетом поступления новой информации. Это означает, что даже после первого снижения ставок мы не сможем взять на себя обязательство следовать определенному курсу. Как бы это ни было заманчиво. Как бы вам всем этого ни хотелось".

Трейдеры ждут, что ЕЦБ приступит к уменьшению ставок уже в июне, и главным вопросом теперь является то, насколько быстро будет происходить их снижение.

Статданные, опубликованные во 19 марта, показали замедление темпов роста зарплат в еврозоне в четвертом квартале, что увеличило надежды трейдеров на снижение ключевых процентных ставок европейским ЦБ в июне.

Почасовая стоимость оплаты труда в еврозоне в октябре-декабре повысилась на 3,4% в годовом выражении - минимально с третьего квартала 2022 года, сообщило статистическое управление Евросоюза. В третьем квартале рост составлял 5,2%.