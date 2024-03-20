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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Эксперты ОВК ждут превышения списаний ж/д вагонов над их выпуском к 2032 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) к 2032 году прогнозирует превышение списаний железнодорожных вагонов над их выпуском, сообщил на международной выставке TransRussia глава экспортных продаж ОВК Андрей Кривченков.

"Период 2027-2031 годов является временем возможностей для формирования баланса грузового парка. Ежегодное списание будет составлять от 30 тысяч до 37 тысяч вагонов. К 2032 году эта цифра достигнет 80 тысяч единиц, что значительно превысит производственные мощности вагоностроителей, оцениваемые на уровне 70 тысяч вагонов в год", - сказал он.

Основной объем списаний в 2032 году придется на плановое списание полувагонов с тележкой модели 18-100 с истекшим сроком службы.

По словам Кривченкова, планомерная замена выбывающих типовых вагонов инновационными позволит сократить потребный парк и увеличить пропускную способность сети железных дорог.

"Необходимы правительственные меры по сохранению спроса на подвижной состав для наращивания мощностей вагоностроительных заводов к 2032 году - к началу периода дефицита подвижного состава в результате массового списания", - подчеркнул он.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, ремонтный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также научно-исследовательский центр транспортных технологий.

ОВК Андрей Кривченков
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