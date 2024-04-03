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"Объединенная вагонная компания" в 2023 году вышла в прибыль по РСБУ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в 2023 году составила 8,2 млрд рублей против убытка 16,4 млрд рублей за 2022 год, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка ОВК увеличилась на 39,1%, до 2,65 млрд рублей, себестоимость продаж - в 1,9 раза, до 2,87 млрд рублей. Валовый убыток составил 225 млн рублей против валовой прибыли в 398,5 млн рублей годом ранее.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в России производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Активы компании включают "Тихвинский вагоностроительный завод", машиностроительное предприятие "ТихвинХимМаш", предприятие по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения "ТихвинСпецМаш", крупнейшего производителя пружин в России НПЦ "Пружина", лизинговую Rail 1520, сборочный завод ТСЗ "Титран-Экспресс", а также ВНИИ транспортных технологий.

ОВК Тихвин Объединенная вагонная компания
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