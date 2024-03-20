Росрыболовство сменило гендиректора национализированного Мурманского рыбного порта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство назначило новым генеральным директором национализированного в 2022 году АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) Андрея Бородина, сообщила пресс-служба ведомства.

"Ранее (с июля 2023 года) Андрей Бородин был заместителем генерального директора порта", - говорится в сообщении.

В ЕГРЮЛ гендиректором ММРП по-прежнему значится Александр Громов – бывший чиновник Росрыболовства и экс-директор Калининградского морского рыбного порта, который возглавил ММРП в июне 2023 года.

О следующем назначении Громова в сообщении Росрыболовства не говорится.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Мурманской области вынес решение о взыскании в доход государства 100% акций ММРП по иску ФАС России. В итоге 4 млн 752 тыс. 759 обыкновенных акций порта были списаны с лицевого счета АО "Зевс", 1 акция – с личного счета Даниила Полещука (бывшего исполнительного директора ММРП). Впоследствии контроль над ММРП был передан Росрыболовству.

В июне 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил мнение, что предыдущие собственники ММРП "много что вывели из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту", и Росрыболовство уже запросило в Росреестре "инвентаризацию тех объектов, которые остались в порту".

Гендиректор ММРП Громов сообщал, что рыбпорт будет в судебном порядке добиваться возвращения активов.

В настоящее время в Арбитражном суде Мурманской области рассматриваются дела о признании недействительными сделок бывших акционеров ММРП с имуществом и земельными участками. Кроме того, суд приостановил рассмотрение дела по иску Полещука и принадлежащего ему ООО "Гермес" о взыскании с ММРП 808,389 млн рублей по договорам займа.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО "Мурманский тарный комбинат", технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

По итогам 2022 года порт увеличил перевалку грузов на 23%, до 326,4 тыс. тонн, в том числе 237,5 тыс. тонн рыбопродукции (рост на 5,7% относительно 2021 года). С мая 2023 года данные о перевалке грузов в ММРП не раскрывались.