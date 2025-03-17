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ГТЛК проектирует судоремонтный кластер в Мурманском рыбпорту

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Район АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП, национализировано в 2022 году) под названием "Угольная база" станет судоремонтным кластером АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ММРП Андрей Бородин.

"Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы и решаются имущественные вопросы. Мы считаем создание кластера очень перспективным направлением, которое придаст рыбному порту новое качество", - сказал Бородин.

После завершения проектирования будет определен срок реализации проекта и его предварительная стоимость, добавил гендиректор ММРП.

Он напомнил, что ранее ГТЛК, ММРП и правительство Мурманской области заключили договор о строительстве судоремонтного кластера.

По словам Бородина, развитие порта будет вестись в трех направлениях. В первую очередь, он останется "главной береговой базой для всей рыбной отрасли северной части страны".

Вторым направлением станет судоремонт как рыболовецких судов, так и другого флота, работающего на трассах Севморпути. "Это важно, потому что в условиях санкций российским судам закрыт выход к европейским судоремонтным мощностям. Поэтому мы должны быть независимы и полностью автономны, чтобы обеспечить любой ремонт наших судов вне зависимости от санкционного давления", - отметил Бородин.

Третьим направлением станет развитие контейнерных мощностей.

Ранее, в августе 2024 года, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко сообщил, что инвестиции в судоремонтный кластер ГТЛК в Мурманске могут превысить 20 млрд рублей.

"В настоящее время проект находится в высокой степени проработки. Общий объем инвестиций должен превысить 20 млрд рублей, мощность по количеству ремонтов - более 90 судов в год именно гражданского судоремонта", - уточнял Титаренко.

В декабре 2023 года на полях форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал, что ГТЛК в 2024 году может начать проектирование судоремонтного кластера в рыбном порту Мурманска. Он высказывал мнение, что судоремонтные проекты Мурманской области будут ориентированы в первую очередь на обслуживание судов, которые работают в Северном рыбохозяйственном бассейне и акватории Северного морского пути.

Андрей Чибис ГТЛК Мурманск ММРП
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