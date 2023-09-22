Норвежский нефтяной директорат сменит название на "офшорный"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Норвежский нефтяной директорат (Norwegian Petroleum Directorate, NPD) сообщил, что сменит название на Норвежский офшорный директорат (Norwegian Offshore Directorate, NOD) 1 января 2024 года.

Кроме того, Норвежское управление по безопасности нефтяной промышленности (Petroleum Safety Authority, PSA) превратится в Норвежское управление по океанической отрасли (Norwegian Ocean Industry Authority, NOIA).

"Изменение названий отражает важную работу, проделанную директоратом и управлением для развития транспортной отрасли и технологий улавливания углекислого газа, офшорной ветрогенерации и добычи глубоководных минеральных ресурсов", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на встрече с сотрудниками двух ведомств.