Brent подорожала до $86,58 за баррель

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг. Поддержку рынку оказала в том числе новость о неожиданном сокращении резервов в США на прошлой неделе.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются высокая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

К 8:02 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,73%), до $86,58 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,43 (1,6%) - до $85,95 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,52 (0,6%) - до $81,79 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $1,46 (1,8%), до $81,27 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца, сообщило министерство энергетики. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тысячи баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тысяч баррелей.

Добыча нефти в США на минувшей неделе осталась на уровне 13,1 млн б/с, по расчетам Минэнерго.