Brent подешевела до $87,2 за баррель после подъема цен до максимумов с октября

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются в среду после уверенного подъема накануне в связи с опасениями снижения предложения на мировом рынке.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 по Москве.

Оценки, обнародованные Американским институтом нефти (API) вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,519 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $87,22 за баррель, что на $0,16 (0,18%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,49 (0,6%), до $87,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,26 (0,31%), до $83,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,75 (0,9%), до $83,47 за баррель.

Срок биржевого обращения апрельских фьючерсов истекает с завершением сессии в среду. Более активно торгуемые майские контракты на WTI подешевели в ходе торгов на $0,2 (0,24%), до $82,53 за баррель.

Фьючерсы с ближайшей датой поставки как на Brent, так и на WTI, обновили максимумы с октября по итогам торгов во вторник.

"Цены на нефть достигли многомесячных максимумов, поскольку риск снижения предложения вновь оказался в центре внимания трейдеров", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Exinity Хань Тань.

"Рынок получил "бычий" импульс в начале этой недели в связи с атаками на российские НПЗ, статданными из Китая, а также обещанием Ирака сократить экспорт нефти", - говорит эксперт, которого цитирует Market Watch.

Хотя повреждение российских НПЗ в результате атак украинских дронов было воспринято трейдерами как сигнал для роста цен на нефть, сырьевой аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен считает, что долгосрочный ущерб для этих предприятий может вынудить Россию направить больше нефти на экспорт.