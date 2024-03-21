Brent подешевела до $85,64 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному снижению днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о запасах топлива в США и итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы.

К 14:26 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,36%), до $85,64 за баррель. К этому моменту майские фьючерсы на WTI дешевели на бирже NYMEX на $0,32 (0,39%), до $80,95 за баррель.

20 марта Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,8%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, рекордными темпами за два месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 13 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тысячи баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тысяч баррелей.

Тем временем Федрезерв накануне ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть будет понижена на 75 базисных пунктов (б.п) с текущего уровня, три раза по 25 б.п.

"Есть признаки того, что ралли на рынке нефти выдохлось, однако нефть и рынок в целом приободрились после того, как Федрезерв сохранил прогноз трех снижений ставок в текущем году", - написал аналитик ING Groep Уоррен Паттерсон.