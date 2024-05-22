В апреле японский экспорт вырос слабее прогноза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2024 года объем японского экспорта увеличился на 8,3% в годовом измерении, до 8,98 трлн иен ($57,4 млрд), сообщил Минфин Японии. Повышение показателя отмечено по итогам 5-го месяца подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост экспорта в апреле на 11,1% после мартовского подъема на 7,3%.

Поставки за рубеж продукции транспортного машиностроения увеличились на 15,9%, в том числе автомобилей - на 19,1%. Экспорт машиностроительного оборудования вырос на 5,8%, полупроводниковых компонентов - на 20,4%, химической продукции - на 3,3%, продукции обрабатывающей промышленности - на 6,1%.

Экспорт в США увеличился на 8,8%, в Китай - на 9,6%, в Гонконг - на 18,4%, в Южную Корею - на 8,2%. Поставки в Россию снизились на 6,9%, в страны Евросоюза - на 2%.

Японский импорт в прошлом месяце также увеличился на 8,3% - до 9,443 трлн иен. Темпы роста стали максимальными с февраля 2023 года. Аналитики ожидали повышения импорта на 9% после мартовского падения на 5,1%.

Импорт минерального топлива увеличился на 5,4%, в том числе нефти - на 13,1%, СПГ - на 12,5%. Ввоз продукции обрабатывающей промышленности повысился на 5,2%, продукции транспортного машиностроения - на 27%, в том числе импорт самолетов вырос в четыре раза.

Ввоз химической продукции снизился на 1,4%, в том числе фармпрепаратов - на 7,2%.

Импорт из США вырос на 29%, из Китая - на 10,8%, из Гонконга - на 40%, из Южной Кореи - на 19%, из Евросоюза - на 3,3%, из России - снизился на 24,2%.

В апреле Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в размере 462,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 429,79 млрд иен годом ранее и профицитом в 366,5 млрд иен в марте.

Японский импорт в апреле также увеличился на 8,3% - до 9,443 трлн иен. Темпы роста стали максимальными с февраля 2023 года. Аналитики ожидали повышения импорта на 9% после мартовского падения на 5,1%.