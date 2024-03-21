VEON увеличил квартальную выручку на 1,4% при снижении EBITDA на 20,4%

Годовой убыток холдинга увеличился с $9 млн до $2,4 млрд

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Выручка VEON в IV квартале 2023 года составила $953 млн, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания. Сервисная выручка телекоммуникационного холдинга при этом выросла на 1,1% - до $915 млн.

EBITDA в отчетном периоде сократилась на 20,4% - до $364 млн. Рентабельность показателя составила 38,2%, сократившись год к году на 10,5 п.п.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 11,9%, EBITDA сократилась на 11,3%.

Драйвером роста выручки в компании называют продолжающуюся реализацию цифровой стратегии. При этом четыре из шести "дочек " VEON - в Казахстане, Бангладеш, Узбекистане и Киргизии - продемонстрировали рост выручки. Снижение доходов показал бизнес на Украине и в Пакистане.

В IV квартале 2023 года абонентская база VEON сократилась на 0,4% - до 156,2 млн. Количество пользователей 4G составило 93,6 млн, показав рост год к году на 10,7%.

Холдинг получил в IV квартале $3,5 млрд убытка против $368 млн прибыли в IV квартале 2022 года.

CAPEX VEON в отчетном периоде составил $258 млн, снизившись год к году на 1,8%.

По итогам 2023 года VEON сократил выручку на 1,5%, до $3,7 млрд, и снизил EBITDA на 7,9% - до $1,6 млрд. Капзатраты по итогам года составили $651 млн против $832 млн в 2022 году.

При этом холдинг получил убыток в $2,4 млрд за 2023 год против $9 млн убытка в 2022 году.

В нацвалютах выручка увеличилась на 16,4%, а EBITDA - на 9,9%.

На конец 2023 года остаток денежных средств и их эквивалентов составил $1,7 млрд против $3 млрд в 2022 году. Чистый долг при этом сократился на 33,8% - до $2,96 млрд.

В 2024 году VEON ожидает роста выручки в нацвалютах в диапазоне 16-18%, а EBITDA - на 18-20%.