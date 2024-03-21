Владельцы облигаций банка "ФК Открытие" получили право требовать досрочного погашения бондов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Владельцы всех облигаций ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие" получили право требовать досрочного погашения бондов, сообщил эмитент.

Такое право возникло в связи с решением о реорганизации банка "ФК Открытие" в форме присоединения к нему АО "Открытие Брокер" и ООО "ОИнвест", принятым единственным акционером банка 1 марта 2024 года.

Период предъявления бумаг к погашению – 30 дней с 20 марта, даты опубликования в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о реорганизации банка "ФК Открытие".

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 97,4 млрд руб.

Группа "Открытие" в декабре 2022 года стала частью ВТБ, который выкупил у ЦБ активы группы за 340 млрд рублей. Банк "ФК Открытие" по итогам 2023 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".