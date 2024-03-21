"Мостотрест" увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ в 4,5 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2023 году выросла до 1,8 млрд рублей с 405,4 млн рублей годом ранее, сообщила компания.

Положительный финансовый результат, как следует из отчета, был сформирован восстановлением отложенных налоговых активов на 1,8 млрд рублей с убытков за 2019-2020 годы. "Данные отложенные налоговые активы были списаны за счет чистой прибыли общества в 2020 году после проведения реорганизации в форме выделения нового юридического лица и отсутствия у прежнего руководства уверенности в возможности возмещения отложенных налоговых активов с налоговых убытков в обозримом будущем", - говорится в пояснениях компании.

Как отмечается в материалах к отчету, в 2023 году "Мостотрест" заключил крупный строительный контракт со сроком реализации до 2025 года. В 2024 году компания планирует заключить еще несколько строительных контрактов с более отдаленными сроками реализации.

"В этой связи руководством ПАО "Мостотрест" было принято решение о восстановлении отложенных налоговых активов с полученных за 2019-2020 годы налоговых убытков за счет прибыли после налогообложения 2023 года. Сумма восстановленных отложенных налоговых активов - 1 811 785 рублей", - уточняет компания.

Выручка "Мостотреста" за год уменьшилась на 19%, до 3,9 млрд рублей. Положительную динамику в структуре оборота показал лишь сегмент содержания и эксплуатации инфраструктуры (рост на 6%, до 969,1 млн рублей). Себестоимость продаж за отчетный период составила 3,53 млрд рублей (+6,7%). Валовая прибыль упала до 367 млн рублей с 1,5 млрд рублей по итогам 2022 года.

Показатель дебиторской задолженности "Мостотреста" за год вырос на треть, до 2,5 млрд рублей. Краткосрочные обязательства компании сократились с 3,8 млрд рублей до 1,9 млрд рублей. Показатель долгосрочных обязательств взлетел с 466 млн рублей до 11,4 млрд рублей за счет появления с начала года 10,5 млрд рублей задолженности по полученным авансам (предоплате).

В конце сентября 2023 года ПАО "Мостотрест" заключило контракт на 16,2 млрд рублей на строительство двухпутных вставок на железнодорожном участке Владиславовка - Семь Колодезей в Крыму для увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры полуострова. Договор является для "Мостотреста" крупным с точки зрения масштабов его текущей деятельности, которые существенно сократились после реорганизации группы в 2020 году. Компания в своем годовом отчете сообщает о формальном закрытии двух последних филиалов, которые уже три года не вели хозяйственную деятельность.

Из "Мостотреста" в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тысяч до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно опубликованной в конце лета 2023 года МСФО-отчетности за полугодие, оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.