"Мостотрест" в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 27,8%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по МСФО за 2023 год выросла на 27,8%, до 1,06 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка составила 3,9 млрд руб. (-20,1%), себестоимость продаж - 3,2 млрд руб. (+9,7%). Валовая прибыль уменьшилась на 65,8%, до 655 млн руб.

Показатель дебиторской задолженности "Мостотреста" по договорам строительного подряда увеличился в 1,8 раза, до почти 1,9 млрд руб. Совокупный долг компании за год вырос втрое, составив почти 14 млрд руб. В том числе краткосрочные обязательства увеличились на 15,1%, до почти 5 млрд руб.; долгосрочные - взлетели до 9 млрд руб. с 276 млн руб. годом ранее (за счет роста на 8,5 млрд руб. торговой и прочей кредиторской задолженности).

Среди прочего группа отразила в своей отчетности почти двукратный рост показателя внеоборотных финансовых активов - до 460,7 млн руб. с 239,4 млн руб. на конец 2022 года. Уточняется, что доход был сформирован имеющимися у группы акциями Сбербанка в количестве 1 млн 695 тыс. штук, которые были переоценены по справедливой стоимости в отчетном периоде.

Денежные средства на специальных счетах компании на конец года составляли 9 млрд руб. Большая часть из них сформирована средствами, выделенными на строительство по госконтрактам.

Как сообщалось, по РСБУ "Мостотрест" в 2023 году отразил 1,8 млрд руб. чистой прибыли (рост в 4,5 раза в связи с восстановлением отложенных налоговых активов на 1,8 млрд руб. с убытков за 2019-2020 годы) и выручку в 3,9 млрд руб. (-19%).

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно опубликованной отчетности, на конец прошлого года оставался ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга.