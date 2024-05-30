ВМТП обсуждает с 4 международными перевозчиками открытие новых линий через Владивосток

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) ведет переговоры с четырьмя крупными международными перевозчиками для организации судоходных линий через ВМТП, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор ПАО Николай Ермолаев на полях форума "Морской конгресс - Дальний Восток".

По его словам, сегодня ВМТП сотрудничает с 11 судоходными компаниями, представляющими Россию, Китай и Южную Корею.

"Мы активно работаем над привлечением новых партнеров. Например, уже сейчас ведем переговоры еще с четырьмя крупными международными перевозчиками", - сказал Ермолаев, уточнив, что в настоящее время около 66% грузооборота ВМТП приходится на порты КНР.

По итогам 2023 года перевозки между Владивостоком и портами Китая выросли в 1,3 раза, почти до 462 тыс. TEU.

Ранее сообщалось, что ВМТП в 2028 году планирует выйти на перевалку 1,2 млн TEU в год, что на 40% превышает показатель 2023 года.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.