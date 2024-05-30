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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

ВМТП обсуждает с 4 международными перевозчиками открытие новых линий через Владивосток

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) ведет переговоры с четырьмя крупными международными перевозчиками для организации судоходных линий через ВМТП, сообщил "Интерфаксу" управляющий директор ПАО Николай Ермолаев на полях форума "Морской конгресс - Дальний Восток".

По его словам, сегодня ВМТП сотрудничает с 11 судоходными компаниями, представляющими Россию, Китай и Южную Корею.

"Мы активно работаем над привлечением новых партнеров. Например, уже сейчас ведем переговоры еще с четырьмя крупными международными перевозчиками", - сказал Ермолаев, уточнив, что в настоящее время около 66% грузооборота ВМТП приходится на порты КНР.

По итогам 2023 года перевозки между Владивостоком и портами Китая выросли в 1,3 раза, почти до 462 тыс. TEU.

Ранее сообщалось, что ВМТП в 2028 году планирует выйти на перевалку 1,2 млн TEU в год, что на 40% превышает показатель 2023 года.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ВМТП Владивосток Дальний Восток Китай Николай Ермолаев
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