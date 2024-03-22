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Mattel начнет строить парк с домиком Барби в Канзас-Сити в 2024 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. планирует строительство тематического парка в Канзас-Сити (штат Миссури), сообщает MarketWatch.

Первый подобный парк компания намерена открыть в этом году в Аризоне.

По словам руководства Mattel, фундамент нового парка в Канзас-Сити будет заложен в 2024 году, а открытие намечено на 2026 год.

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Развлекательная зона будет включать целый ряд аттракционов, основанных на брендах Mattel - от Hot Wheels и до "Томас и его друзья". В том числе в парке будет построен пляжный домик Барби, а также мини-гольф на 18 лунок, темой которого станет интерактивная игрушка Magic 8 Ball ("Шар судьбы", отвечающий на вопросы).

Строительство парков Mattel ведет совместно с разработчиком тематических парков Epic Resort Destinations.

Крупные операторы тематических парков, такие как Disney и принадлежащая Comcast компания Universal, инвестируют в них миллиарды долларов, поскольку их руководство ожидает роста спроса на подобные развлечения в ближайшие годы. Между тем менее крупные операторы тематических парков, включая Six Flags и Cedar Fair, пытаются восстановить посещаемость до уровней, наблюдавшихся до пандемии. Это привело к тому, что эти две компании в прошлом году объявили о слиянии, отмечает MarketWatch.

Mattel США
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