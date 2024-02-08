Mattel увеличила квартальную чистую прибыль более чем в девять раз

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. в четвертом квартале 2023 года нарастил чистую прибыль более чем в 9 раз, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $147,3 млн, или $0,42 в расчете на акцию, по сравнению с $16,1 млн, или $0,04 на акцию, годом. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,29 на акцию с $0,18.

Выручка увеличилась на 16% - до $1,621 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,31 на акцию при выручке в $1,65 млрд.

Валовые продажи машинок Hot Wheels и других колесных игрушек выросли в минувшем квартале на 18%, до $475 млн, кукол (включая Барби) - на 29%, до $763 млн, игрушек для малышей (в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends) - на 9%, до $292 млн, других игрушек - на 3%, до $311 млн.

По итогам 2024 года компания ожидает выручку на уровне прошлогодних $5,441 млрд без учета колебаний курсов валют, скорректированную прибыль на акцию - $1,35-1,45 (против $1,23 в 2023 году), скорректированную EBITDA - от $975 млн до $1,025 млрд ($948 млн).

Кроме того, Mattel запускает рассчитанную на срок до 2026 года программу снижения издержек в среднем на $200 млн в год, пишет MarketWatch. Программа включает закрытие завода в Китае, заявляет руководство компании.

Также производитель игрушек анонсировал программу обратного выкупа акций на $1 млрд.