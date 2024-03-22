Решение ЦБ РФ сохранить ставку не сказалось на курсе рубля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Курс рубля не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" на решении Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как рынок его ждал. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ.

К 13:31 по Москве курс доллара на "Мосбирже" составлял 92,79 рубля/$1, что на 1 копейку выше уровня на 13:29. Евро за эти две минуты также подорожал на 1 копейку, до 100,305 рубля.

"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. По прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России не давал новых сигналов перед мартовским заседанием. В феврале, оставив ставку неизменной, ЦБ убрал из пресс-релиза стандартную формулировку о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом сигнал можно считать нейтральным, объяснила тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

15 декабря Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 16% годовых, 27 октября - сразу на 200 б.п. - до 15%. 15 сентября Банк России повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующий раз совет директоров ЦБ рассмотрит уровень ставки 26 апреля 2024 года.