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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Девелопер "ПИК" не будет платить дивиденды за 2023 год

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ПИК-Специализированный застройщик" рекомендовал не распределять чистую прибыль компании по итогам 2023 года в размере 27,5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия.

Годовое общее собрание акционеров компании пройдет в заочном формате 24 апреля, реестр для участия в нем закроется 1 апреля.

В сообщении также сказано, что совет директоров девелопера решил досрочно прекратить полномочия гендиректора и избрать нового, но его фамилию компания не раскрывает со ссылкой на санкционные риски.

Месяц назад Минфин США объявил о включении "ПИКа" и его основного акционера Сергея Гордеева в SDN List.

"ПИК" не выплачивал дивиденды ни за 2022 год, ни финальные за 2021 год. В 2021 году он перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года – в общей сложности около 30 млрд рублей.

"ПИК" пока не раскрыл результаты за 2023 год. В I полугодии компания получила почти 28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

"ПИК" – крупнейшая девелоперская компания РФ. Гордееву, по данным на октябрь, принадлежало 32,5% акций.

ПИК
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