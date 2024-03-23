Генпрокуратура вступила в процесс о взыскании "Газпромом" $0,9 млрд с польской Orlen

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала заявление о вступлении в дело о взыскании ПАО "Газпром" с польского нефтяного концерна Orlen SA $935 млн.

Заявление прокуратуры направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 марта, сообщается в арбитражной картотеке. В карточке приводится ссылка на статью 52 АПК РФ. По ней прокурор вправе обратиться в арбитражный суд, в том числе, с иском о признании недействительными сделок, совершенных юридическими лицами, в уставном капитале которых есть доля участия РФ. Прокурор также вправе вступить в арбитражное дело при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.

Помимо головной компании Orlen ответчиками по иску являются владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ SA, а также Ernst and Young Global Limited (Великобритания) и Ernst and Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k. (Польша). Исковая сумма включает $710 млн и 886 млн польских злотых.

Суд принял заявление к производству и назначил на 10 апреля предварительное судебное заседание, сообщается в арбитражной картотеке.

EuRoPol GAZ владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Эта магистраль протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведена на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.

В 2022 году МВД Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром" в части заморозки осуществления прав на акции и выплату дивидендов EuRoPol GАZ.

РФ приняла ответные блокирующие меры в отношении EuRoPol GAZ - для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

В сентябре 2022 года МВД Польши ввело уже против ООО "Газпром экспорт" санкции, которые предполагают заморозку финансовых и экономических ресурсов компании и запрет на предоставление ей прямо или косвенно любых финансовых или экономических ресурсов. Для компании это означает невозможность получения каких-либо платежей в её адрес, как и невозможность осуществления ею поставок газа польским получателям.

В 2023 году власти Польши передали долю "Газпрома" в EuRoPol GAZ на баланс самой компании. Таким образом, полный контроль над компанией установил польский нефтяной концерн Orlen, к которому ранее была присоединена газовая компания PGNiG.