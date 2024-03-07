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"Газпром" в российском суде хочет взыскать $935 млн с польской Orlen

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к польскому нефтяному концерну Orlen SA о взыскании в общей сложности $935 млн, сообщается в арбитражной картотеке.

Исковая сумма включает $710 млн и 886 млн польских злотых.

Помимо головной компании Orlen ответчиками по иску являются владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа" EuRoPol GAZ SA, а также Ernst and Young Global Limited (Великобритания) и Ernst and Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k. (Польша).

Суд принял заявление к производству и назначил на 10 апреля предварительное судебное заседание, сообщается в арбитражной картотеке.

EuRoPol GAZ владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа". Эта магистраль протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведена на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.

В 2022 году МВД Польши ввело санкции в отношении ПАО "Газпром" в части заморозки осуществления прав на акции и выплату дивидендов EuRoPol GАZ.

РФ приняла ответные блокирующие меры в отношении EuRoPol GAZ - для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего этой компании газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

В сентябре 2022 года МВД Польши ввело уже против ООО "Газпром экспорт" санкции, которые предполагают заморозку финансовых и экономических ресурсов компании и запрет на предоставление ей прямо или косвенно любых финансовых или экономических ресурсов. Для компании это означает невозможность получения каких-либо платежей в ее адрес, как и невозможность осуществления ей поставок газа польским получателям.

В 2023 году власти Польши передали долю "Газпрома" в EuRoPol GAZ на баланс самой компании. Таким образом полный контроль над компанией установил польский нефтяной концерн Orlen, к которому ранее была присоединена газовая компания PGNiG.

Газпром Orlen Польша EuRoPol GAZ
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