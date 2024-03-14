ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские налоговые органы обратились в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве польской нефтегазовой компании PGNiG - АО "Польская нефтяная и газовая промышленность".

Заявление было подано 12 марта инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве, сообщается в картотеке арбитражного суда.

Польская национальная газовая монополия PGNiG с 2022 года входит в состав польского нефтяного концерна PKN Orlen.

Верховный суд РФ в феврале своим решением допустил возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юридических лиц, которые имеют тесную связь с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны. Процедура может охватывать как все активы должника вне зависимости от страны их местонахождения, так быть и локальной - распространяться на имущество в России.

Между PGNiG и ООО "Газпром экспорт" действовал долгосрочный контракт на поставку 10 млрд куб. м газа в год до конца 2022 года. Поставки по нему были досрочно прекращены из-за отказа польской стороны от перехода на новую схему оплаты поставок.

Польская сторона отстранила "Газпром" от управления совместным предприятием EuRoPol GAZ (владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа"), отказала ему в выплате дивидендов и изъяла долю участия в СП.