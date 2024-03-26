Vitol в 2023 году сократил поставки нефти и нефтепродуктов в 2,5 раза

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Международный трейдер Vitol в 2023 году сократил поставки нефти и нефтепродуктов в 2,5 раза - до 3 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,4 млн баррелей в сутки годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Общий объем поставок составил 546 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 4% выше показателя 2022 года. Прирост во многом был обусловлен повышением объемов поставок природного газа и СПГ.

Оборот Vitol в прошлом году упал почти на 21% и составил $400 млрд на фоне снижения цен на энергоносители.

"Геополитическая нестабильность, которой характеризовался 2022 год, сохранялась и в 2023 году. Напротив, волатильность на энергетических рынках снизилась, а цены отступили от прежних пиков, поскольку участники рынка реструктурировали торговые потоки по всему миру", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается также, что спрос на нефть в прошлом году, наконец, восстановился до допандемийного уровня.

"Мы пересмотрели прогнозы на долгосрочную перспективу, отодвинув пик спроса на нефть на несколько лет, к началу 2030-х годов. Темпы внедрения электромобилей замедлились, а спрос на нефть на некоторых развивающихся рынках может оказаться выше, чем ожидалось", - сообщается в пресс-релизе.