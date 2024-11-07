Vitol планирует диверсификацию в металлы из-за падения спроса на нефть

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Международный энерготрейдер Vitol планирует диверсифицироваться в металлы, поскольку спрос на нефть падает, заявил главный исполнительный директор компании Рассел Харди на саммите FT Commodities Asia.

По его словам, Vitol планирует расширить активность в сфере торговли медью, сталью, железной рудой и алюминием, поскольку он хеджируется от возможного снижения мирового спроса на нефть.

"Нам очень нравится идея быть вовлеченными в более крупные рынки металлов, - сказал Харди, которого цитирует Financial Times. - Нам придется найти свои преимущества и свой путь на них. Это будет постепенное наращивание в течение следующих пяти лет".

Торговля металлами поможет компенсировать вероятный спад нефтяного бизнеса, поскольку ожидается, что спрос на нефть достигнет пика примерно через 10 лет, добавил он.

Vitol - крупнейший в мире независимый энергетический трейдер. В 2023 году он сократил поставки нефти и нефтепродуктов в 2,5 раза - до 3 млн баррелей в сутки.