Vodafone в I финполугодии снизила доналоговую прибыль втрое

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc в первом полугодии 2024 финансового года сократил доналоговую прибыль втрое - до 550 млн евро по сравнению с 1,687 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Выручка снизилась на 4,3% и составила 21,937 млрд евро против 22,93 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBITDA опустилась до 6,378 млрд евро с 7,244 млрд, при этом органический рост составил 0,3%.

Сервисная выручка - ключевой показатель продаж телекоммуникационных услуг - в минувшем полугодии уменьшилась на 3,1%, до 18,618 млрд евро. В органическом выражении показатель поднялся на 4,2%.

Vodafone прогнозирует, что скорректированная EBITDA по итогам 2024 фингода будет находиться в районе 13,3 млрд евро, свободный денежный поток составит порядка 3,3 млрд евро. В прошлом фингоду данные показатели равнялись 14,7 млрд евро и 4,84 млрд евро соответственно.

Совет директоров компании утвердил промежуточные дивиденды на уровне 4,5 евроцента на акцию, что совпадает с их размером годом ранее.

Котировки акций растут на 1,5% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость компании с начала этого года уменьшилась на 6,7%, в то время как индекс FTSE 100 опустился на 0,3%.