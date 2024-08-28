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Автопроизводитель BYD увеличил полугодовую чистую прибыль и выручку хуже прогнозов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастил чистую прибыль и выручку в первом полугодии 2024 года на фоне увеличения поставок электромобилей.

В январе-июне чистая прибыль компании повысилась на 24,4% в годовом выражении и составила 13,63 млрд юаней ($1,91 млрд).

Выручка BYD в первом полугодии выросла на 15,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 301,13 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали чистую прибыль на уровне 15,35 млрд юаней при выручке в 331,03 млрд юаней.

Китайский автопроизводитель также сообщил о росте затрат на НИОКР до 19,62 млрд юаней c 13,83 млрд юаней.

В январе-июне BYD продала около 1,613 млн автомобилей на новых источниках энергии - на 28,5% больше, чем годом ранее.

BYD Китай
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