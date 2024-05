Южная Корея предоставит $7 млрд местным производителям аккумуляторов для электрокаров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея намерена предоставить финансовую помощь в размере 9,7 трлн вон ($7,1 млрд) местным производителям аккумуляторов для электромобилей, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Этот шаг нацелен на ослабление зависимости от Китая и создание новой цепочки поставок, которая в большей степени будет соответствовать торговым рекомендациям США, пишут американские СМИ.

Финансовая помощь, которая будет включать в себя более дешевые государственные кредиты и налоговые льготы, поможет местным производителям аккумуляторов для электромобилей получать критически важные минералы из США и их партнеров в рамках соглашений о свободной торговле. Также средства будут направлены на поддержку разработки литий-металлических аккумуляторов и альтернатив для замены графита (ключевой составляющей аккумуляторов), сообщило министерство.

Южнокорейские компании, выпускающие электромобили и аккумуляторы, стремятся соблюдать сложные правила Вашингтона, которые предусматривают более жесткую позицию в отношении китайских поставщиков. Одно из направлений правил касается налоговых льгот США, которые не будут предоставляться производителям автомобилей, использующих критически важные материалы, поступающие из Китая.

Американские власти на прошлой неделе разрешили еще два года (до 2027 года) использовать графит и другое китайское сырье, что вызвало вздох облегчения у автопроизводителей, отмечает The Wall Street Journal.

Южнокорейские производители аккумуляторов, в том числе LG Energy Solution Ltd и Samsung SDI, стремятся закупить графит за пределами Китая, который в конце прошлого года ужесточил экспортный контроль за этим материалом. Posco Future M. Co., которая является поставщиком General Motors Co., готовится импортировать графит из Африки, сообщает Bloomberg.