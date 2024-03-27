Италия продала 12,5% акций Monte Paschi за 650 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство Италии сократило принадлежащий ему пакет акций банка Banca Monte dei Paschi di Siena, продав бумаги на 650 млн евро в рамках утвержденного ранее плана, сообщило Министерство экономики и финансов страны.

Государство продало 157,5 млн акций Monte Paschi по цене 4,15 евро за бумагу - это на 2,5% ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник.

Бумаги были реализованы в рамках ускоренной процедуры размещения среди итальянских и иностранных инвесторов. Спрос на акции превысил предложение в три раза, говорится в сообщении ведомства.

Проданные бумаги соответствуют 12,5% акционерного капитала Monte Paschi. Доля государства в банке сократилась до 26,73% с 39,23%.

Поступления от продажи акций Monte Paschi будут использованы для сокращения госдолга Италии.

Monte Paschi был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения. В 2017 году правительство Италии национализировало банк, потратив 5,4 млрд евро. В настоящее время он является старейшим действующим банком мира.

Власти Италии начали сокращать долю в Monte Paschi в ноябре 2023 года, продав 25% акций банка за 920 млн евро.

За последние 12 месяцев капитализация Monte Paschi выросла в 2,4 раза.