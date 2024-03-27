Ставки по ипотеке в США умеренно снизились, но остаются вблизи 7%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, понизился на 4 базисных пункта, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тысячи на прошлой неделе составила 6,93%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 0,7% после снижения на 1,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки понизилось на 2%, а заявки на кредиты для покупки нового дома уменьшились на 0,2%.

"Снижение ставок может привлечь на рынок новых продавцов, но мы считаем, что это будет постепенный процесс. Мы ожидаем, что ставки будут двигаться к 6% до конца года", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.