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Мосбиржа переводит акции "Детского мира" в сектор повышенного риска

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" приняла решение с 28 марта включить в cектор компаний повышенного инвестиционного риска обыкновенные акции ПАО "Детский мир".

Согласно сообщению торговой площадки, решение принято в связи с соответствием критериям для включения бумаг в сектор.

Ранее Мосбиржа сообщала, что планирует прекратить торги акциями "Детского мира" 31 августа.

До этого, на внеочередном собрании 14 февраля, акционеры "Детского мира" приняли решение о ликвидации ПАО.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года.

Детский мир Мосбиржа Московская биржа
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