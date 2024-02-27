"Мосбиржа" прекратит торги акциями "Детского мира" в конце августа

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 28 февраля ограничит коды расчетов по обыкновенным акциям ПАО "Детский мир" в связи с предстоящей ликвидацией эмитента. Об этом предупредила пресс-служба торговой площадки.

С 28 февраля по 29 августа допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 29 августа (последний торговый день в режиме торгов с расчетом" Т+1" в рублях - 28 августа). 30 августа допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 31 августа нет допустимых кодов расчетов.

Акционеры "Детского мира" 14 февраля приняли решение о ликвидации ПАО.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года.