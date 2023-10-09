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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

"Детский мир" дополнительно к обязательной оферте запустил buyback через "Мосбиржу"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Детский мир" с 9 октября запускает программу выкупа акций. Цена выкупа будет такой же, как и в рамках обязательного выкупа акций - 71,5 рубля за бумагу, сообщает компания.

Buyback будет осуществляться путем заявки на "Московской бирже" в режиме торгов "Выкуп: адресные заявки" с 9 октября по 3 ноября 2023 года.

Акции будет выкупать ООО "Детский мир Инвест", структура "Детского мира".

Помимо продажи акций через "Мосбиржу", акционеры могут участвовать в обязательном предложении по выкупу акций, которое было объявлено 5 октября. Заявления от миноритариев будут приниматься до 14 декабря.

Стоимость выкупа установлена на уровне 71,5 рубля за акцию, планируется выкупить до 307 млн 140 тыс. 398 ценных бумаг. При этом миноритарии-нерезиденты из недружественных стран, которые примут обязательное предложение структуры, смогут получить денежные средства за проданные ими акции только на счета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ).

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Цена размещения составила 85 рублей за акцию. В ноябре 2022 года компания анонсировала трансформацию в частный бизнес, в мае 2023 года компания объявила о запуске базовой оферты, продлившейся до августа.

Детский мир Мосбиржа
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