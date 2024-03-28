Вторичное жилье в российских городах подорожало на 3% с начала года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Жилье на вторичном рынке в 70 городах с населением свыше 300 тысяч человек подорожало на 3% за I квартал 2024 года, подсчитали в "Мире квартир".

"В среднем с января по март "квадрат" квартир в российских городах вырос на 2,9%, до 112 415 рублей. С начала года квадратный метр вторичной недвижимости подорожал во всех городах, кроме Москвы, где снижение составило символические 0,1%", - говорится в исследовании портала.

Больше всего за квартал подорожал квадратный метр в Махачкале (+8,4%), Набережных Челнах (+8,1%), Симферополе (+8,1%) и Сочи (+8%). Если рассматривать цену квартиры целиком, то в среднем лот за прошедший квартал подорожал на 1,6% и теперь стоит 5 973 202 рубля. Средняя цена предложения увеличилась в 60 городах из исследованных 70, в 10 упала.

Больше всего средний лот подорожал в Махачкале (+6,7%), Набережных Челнах (+6,7%), Курске (+6%).Снизилась цена квартиры во Владимире (-2,1%), Владивостоке (-2%), Ярославле (-1,9%), Кирове (-1,5%), Калуге (-1,4%), Москве (-1,2%), Петербурге (-0,8%), Магнитогорске (-0,7%), Ижевске (-0,4%) и Сургуте (-0,3%).

"Предложение же за квартал сократилось на 12%, так как многие хозяева квартир не могут найти покупателей из-за высоких ипотечных ставок. Они снимают объекты с продажи, переориентируясь на аренду, ставки которой активно растут", - считает гендиректор портала Павел Луценко.