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"Интер РАО" закрыла сделку по покупке "Уральского турбинного завода"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Структура ПАО "Интер РАО" - ООО "Актив-Энергия" - стало владельцем ООО "УТЗ Актив", что свидетельствует о приобретении группой "Уральского турбинного завода".

Согласно ЕГРЮЛ, изменение произошло 27 марта.

"Группа "Интер РАО" завершила сделку по приобретению УТЗ", - подтвердили в "Интерфаксу" в компании в ответ на соответствующий вопрос.

В августе 2023 года Борис Ковальчук, возглавлявший тогда компанию, сообщал журналистам, что "Интер РАО" рассчитывает полностью завершить сделку до конца первого квартала 2024 года.

В июле ООО "Мосэлектрощит" (МЭЩ) и ООО "Ковровский электротехнический завод", которыми владеет Александр Плакида, передали принадлежащие им 100% ООО "УТЗ Актив" ("Уральский турбинный завод") в залог структуре ПАО "Интер РАО" - ООО "Актив-Энергия".

"Мы завершили переговоры с МЭЩ и в настоящее время занимаемся структурированием сделки по приобретению УТЗ. Энергомашиностроение, как мы ранее указывали, является нашим стратегическим направлением развития", - говорили тогда в "ИнтерРАО".

Производитель электротехнического оборудования "Мосэлектрощит" в апреле 2023 года приобрел у структур "Реновы" крупнейшего в стране производителя паровых турбин - "Уральский турбинный завод". УТЗ специализируется на их выпуске, модернизации и сервисе, а также сервисе газовых турбин.

По данным "Коммерсанта", стоимость сделки могла составить около 10 млрд рублей.

Покупка УТЗ - далеко не первая сделка "Интер РАО" на рынке энергомашиностроения. В 2022 году "Интер РАО" купила долю Siemens Energy в размере 65% в "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы"). А в 2021 году энергохолдинг потратил 46,9 млрд рублей на приобретение 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Основным акционером компании на конец 2022 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "ИнтерРАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Siemens Energy Интер РАО УТЗ Борис Ковальчук Уральский турбинный завод
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