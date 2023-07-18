Владельцы Уральского турбинного завода передали 100% акций в залог структуре "Интер РАО"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ООО "Мосэлектрощит" (МЭЩ) и ООО "Ковровский электротехнический завод", которыми владеет Александр Плакида, передали принадлежащие им 100% ООО "УТЗ Актив" ("Уральский турбинный завод") в залог структуре ПАО "Интер РАО" - ООО "Актив-Энергия".

Дата возникновения обременения - 30 июня 2023 года, сообщается в данных ЕГРЮЛ.

"Мы завершили переговоры с "МЭЩ" и в настоящее время занимаемся структурированием сделки по приобретению "УТЗ". Энергомашиностроение, как мы ранее указывали, является нашим стратегическим направлением развития", - прокомментировал изменения "Интерфаксу" представитель "Интер РАО".

Производитель электротехнического оборудования "Мосэлектрощит" в апреле 2023 года приобрел у структур "Реновы" крупнейшего в стране производителя паровых турбин "Уральский турбинный завод". УТЗ специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин.

По данным "Коммерсанта", сумма сделки могла составить около 10 млрд рублей.

Покупка "УТЗ" будет не первой сделкой "Интер РАО" на рынке энергомашиностроения. В 2022 году "Интер РАО" купила долю Siemens Energy в размере 65% в "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы"). А в 2021 году энергохолдинг потратил 46,9 млрд рублей на покупку 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).