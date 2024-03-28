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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Автопроизводитель Dongfeng Motor отчитался о годовом убытке при росте выручки

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group получил чистый убыток в 2023 году на фоне падения продаж автомобилей и несмотря на рост выручки.

Чистый убыток компании в 2023 году составил 4 млрд юаней ($553,4 млн) против 10,27 млрд юаней прибыли годом ранее.

В том числе прибыль совместных предприятий упала до 513 млн юаней с 11,88 млрд юаней в 2022 году.

Продажи автомобилей Dongfeng снизились на 15%, до 2,1 млн машин. В том числе продажи машин, произведенных совместно с Nissan, упали на 21,5%, совместно с Honda - на 8,5%.

Тем временем выручка компании увеличилась на 7,2% и составила 99,32 млрд юаней. Рост показателя в том числе вызван увеличением продаж коммерческих автомобилей.

В 2024 году Dongfeng рассчитывает увеличить продажи автомобилей на 29%, до 2,7 млн машин.

С начала года капитализация компании упала почти на 16%.

Honda Nissan Dongfeng Motor Dongfeng Китай
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