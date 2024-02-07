Дистрибьютор китайского Dongfeng в РФ в 2023 году пятикратно увеличил выручку

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Выручка официального представительства китайского автоконцерна Dongfeng в России (ООО "Дунфэн Мотор Рус"), имеющего соглашение о дистрибуции автомобилей с липецким "Моторинвестом", за 2023 год взлетела в 5,1 раза до 8,2 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж подскочила почти семикратно, выше 6,8 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли в 1,9 раза до 254 млн рублей.

Валовая прибыль компании составила более 1,3 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам года была на уровне 472 млн рублей (+53%).

Согласно пояснениям ООО "Дунфэн Мотор Рус" к опубликованной отчетности, за год дистрибьютор закупил автомобилей и запчастей на 4 млрд рублей. Его основным дебитором был "Моторинвест", чья задолженность за полученные машины на конец года составляла 234 млн рублей. В целом, за год дебиторская задолженность "дочки" Dongfeng выросла на 80% до 609 млн рублей.

Совокупный долг компании к концу прошлого года увеличился на 82,4% до 2,6 млрд рублей. В частности, краткосрочные обязательства подскочили почти в 14 раз до 2,5 млрд рублей за счет роста кредиторской задолженности более чем на 2,4 млрд рублей. Долгосрочные обязательства дистрибьютора, напротив, сократились до 103 млн рублей с 1,2 млрд рублей в начале прошлого года.

В пресс-службе российского представительства Dongfeng финансовые результаты прошлого года комментировать не стали.

ООО "Дунфэн Мотор Рус" – партнер липецкого "Моторинвеста". На выставке "Иннопром-2023" компании подписали соглашение, в рамках которого российская компания получила право на дистрибуцию, продвижение и сервисное обслуживание легковых моделей продуктовой линейки концерна Dongfeng в РФ, включая как уже представленные на рынке модели, так и будущие новинки.

"Моторинвест" с октября 2022 года выпускает на собственном заводе в Липецкой области электромобили под брендом Evolute на технологической базе китайского Dongfeng. Под организацию этого производства компания заключила СПИК 2.0 сроком на 11 лет с объемом инвестиций более 13 млрд рублей. Как сообщалось, за 2023 год "Моторинвест" продал в РФ чуть более 2 тыс. машин Evolute.

Кроме бренда Evolute, в портфель которого сейчас входят пять моделей (седан i-Pro, кроссоверы i-Joy, i-Jet, i-Sky и минивэн I-Van), российская компания также является дистрибьютором марок легковых автомобилей Dongfeng (седан бизнес-класса Aeolus Shine Max, пикап DF6, кроссоверы 580, ix5 и ix7), премиального электромобильного бренда Voyah (кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion), а также электровнедорожника M-Hero I.