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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Stellantis планирует уволить около 3,6 тыс. сотрудников в Италии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV предложил порядка 3,6 тыс. сотрудникам своих заводов в Италии добровольно расторгнуть рабочие контракты, сообщил профсоюз FIOM-CGIL.

В частности, таким способом компания намерена сократить штат заводов в Мельфи, Помильяно Д'Арко, Мирафиори и Термоли, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза.

Представитель Stellantis не стал комментировать названные цифры, однако отметил, что недавно заключенные с профсоюзами соглашения являются реакцией "на последствия текущего процесса энергетического и технологического перехода, который влияет на все аспекты автомобилестроительного сектора".

Накануне компания анонсировала увольнение около 400 человек в США.

Котировки акций Stellantis слабо меняются в ходе торгов в Милане в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 26,2%, до 81,9 млрд евро.

Автоконцерн был образован в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Он выпускает автомобили под такими марками, как Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Citroen, Fiat, Maserati, Opel, Peugeot и Alfa Romeo.

Stellantis Италия
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