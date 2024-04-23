Stellantis NV наметил сокращение рабочих мест в США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis NV объявил, что готовит сокращение рабочих мест в США в связи с необходимостью сохранить бизнес в условиях "высокой конкуренции и сложной ситуации в автомобильной промышленности" страны.

Увольнения пройдут в ближайшие месяцы. Сколько мест будет сокращено, не уточняется. В пресс-релизе сокращения названы частью продолжающегося анализа состояния бизнеса.

22 апреля Automotive News написало, что Stellantis сократит 199 работающих полный день сотрудников своего предприятия в Детройте. В общей сложности на этом предприятии задействовано 6222 работников.

По данным на конец 2023 года, общее число сотрудников Stellantis по всему миру насчитывало 271 тысячу человек. У компании, созданной в результате объединения Fiat Chrysler и PSA Group, 35 производственных предприятий в Северной Америке, в том числе, 22 в США.

За последние 12 месяцев капитализация Stellantis выросла на 55%.