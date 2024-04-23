Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Stellantis NV наметил сокращение рабочих мест в США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis NV объявил, что готовит сокращение рабочих мест в США в связи с необходимостью сохранить бизнес в условиях "высокой конкуренции и сложной ситуации в автомобильной промышленности" страны.

Увольнения пройдут в ближайшие месяцы. Сколько мест будет сокращено, не уточняется. В пресс-релизе сокращения названы частью продолжающегося анализа состояния бизнеса.

22 апреля Automotive News написало, что Stellantis сократит 199 работающих полный день сотрудников своего предприятия в Детройте. В общей сложности на этом предприятии задействовано 6222 работников.

По данным на конец 2023 года, общее число сотрудников Stellantis по всему миру насчитывало 271 тысячу человек. У компании, созданной в результате объединения Fiat Chrysler и PSA Group, 35 производственных предприятий в Северной Америке, в том числе, 22 в США.

За последние 12 месяцев капитализация Stellantis выросла на 55%.

Stellantis США PSA Group Fiat Chrysler
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 3% в 2024-27 гг.

Минэкономразвития прогнозирует уровень безработицы в РФ в 3% в 2024-27 гг.

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

"Интер РАО" в течение полугода выкупит 3% своих акций у неназванного миноритария

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });