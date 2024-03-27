Stellantis сократит около 400 сотрудников в США

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Европейский автомобильный концерн Stellantis NV уволит в США около 400 человек, которые работают в инженерном, технологическом и программном подразделениях, для сокращения расходов, передает CNBC со ссылкой на пресс-службу компании.

Увольнения затронут около 2% сотрудников этих подразделений "после тщательной организационной проверки", сказано в пресс-релизе. Решение вступит в силу 31 марта.

По состоянию на конец 2023 года в Stellantis в США работало 11,8 тысячи человек.

"Поскольку автомобильная промышленность продолжает сталкиваться с беспрецедентной неопределенностью и повышенным конкурентным давлением во всем мире, Stellantis продолжает принимать соответствующие структурные решения по всей компании для повышения эффективности и оптимизации структуры затрат", - заявила компания.

С начала года капитализация Stellantis увеличилась на 26,6% при повышении фондового индекса FTSE MIB на 14,6%.

Автоконцерн был образован в начале 2021 года в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group. Он выпускает автомобили под такими марками, как Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Citroen, Fiat, Maserati, Opel, Peugeot и Alfa Romeo.