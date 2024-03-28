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Новый глава СПбМТСБ зовет "Газпром" и "НОВАТЭК" торговать газом на бирже

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Назначенный в ноябре 2023 года новый президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бывший глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев до настоящего момента пока не смог провести встречу с руководством "Газпрома" для обсуждения перспектив развития торгов газом концерна на площадке.

"Я четыре месяца не могу с чрезвычайно занятыми людьми "Газпрома" встретиться. Буду надеяться, что еще месяца три пройдет, и наконец мы сможем встретиться", - отметил он в ходе форума СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок-24".

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Артемьев отметил отсутствие газа "Газпрома" на бирже: "Сейчас нет торгов на бирже газом". Вместе с тем, он обратил внимание: "Сегодня примерно 40 млрд кубов сверхлимитного газа они реализуют через специальные договоры, продавая сверхлимитный газ сверх установленного тарифом с коэффициентом 1,8%. Им что, деньги не нужны? Там точно не 1,8% будет. Может, кто-то объяснить почему они на биржу не идут? Это же и есть либерализация рынка газа, когда потребители хотят сверхлимитный газ. Мы не против, чтобы таким образом происходила фактическая дооценка рынком газа".

"НОВАТЭК" также не торгует на бирже, отметил Артемьев, пригласив компанию к участию в торгах: "Я считаю вопиюще несправедливым, что "НОВАТЭК" может давать скидки промышленным потребителям, а "Газпрому" по какой причине государство до сих пор это не разрешило? И "Газпром" проигрывает конкуренцию, самые сладкие куски забирает "НОВАТЭК", который на бирже не торгует".

Максимальный годовой оборот торговли газом был зафиксирован на бирже в 2017 году - более 20 млрд кубометров; в 2023 году объем торгов составил 9,6 млрд куб. м.

С начала 2024 года общий объем торгов составляет около 3,1 млрд куб. м, то есть в полтора раза больше, чем годом ранее.

СПбМТСБ Игорь Артемьев Газпром НОВАТЭК газ
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