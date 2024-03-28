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Глава СПбМТСБ анонсировал добровольно-принудительное расширение линейки биржевых товаров

Также биржа намерена развивать торговлю услугами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) намерена в ближайшие годы активно расширять линейку биржевых товаров, в том числе добровольно-принудительно, заявил глава биржи Игорь Артемьев на пленарной сессии на форуме "Биржевой товарный рынок-2024".

"Новые сегменты, которые мы заявляем и на которые хотим выходить в ближайшие несколько лет, это - сахар, рыба, масленичные культуры, холодный и горячекатаный прокат, железорудное сырье, цемент, арматура, нефтехимия и так далее", - сказал он.

"Мы немного заработаем на некоторых из этих товарах, потому что они дешевые за единицу. Но мы хотим сделать новые биржевые индикаторы для нашей страны. Где-то будем просить частные компании всходить добровольно. Где-то будем обращаться в правительство, поддержку которого чувствуем. Чтобы действовать в интересах государства, в том числе добровольно-принудительно", - добавил глава СПбМТСБ.

Также, по его словам, биржа нацелена развивать сервисы, в частности, торговлю услугами. "ЦБ дал разъяснение, что мы можем торговать работами и услугами. Мы собираемся торговать логистическими индексами, теоретически, можем развивать фрахт как услугу, страхование. Об этом мы пока думаем, это большой элемент работы", - добавил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что СПбМТСБ стала важным элементом финансового рынка России, но ее роль еще недостаточно оценена. "Банки, страховые компании, биржи - это одни и те же таксономические организации. Это огромные разделы разных финансовых рынков. Сегодня роль биржи неполноценная, нужно законодательное усиление ее, поскольку мы является частью инфраструктуры финансового рынка", - сказал он.

Артемьев отметил, что последние годы на многих рынках увидели преимущества биржевых торгов и индикаторов. "Да, пока самый развитый рынок сейчас - нефтепродуктов, там до 25% на бирже продается. Компании с других рынков не очень хотят выходить на биржу. Но налоговая инспекция стала относиться к нашим индексам и нашим котировкам совсем по другому, и это стало важнейшим фактором. Например, нет нормативов (биржевых продаж - ИФ) по арматуре, хотя есть предписания ФАС, а частные компании уже торгуют арматурой на бирже. Именно потому это налоговая и таможенная история. Кроме того, есть момент отношения правительства к прозрачным процедурам", - сказал Артемьев.

Он также отметил, что правоохранительные органы начали обращаться к СПбМТСБ, расследуя конкретные уголовные дела: "Они запрашивает данные о наших ценах. Мы получаем массу запросов на эту тему".

Кроме того, подчеркнул Артемьев, информация СПбМТСБ используется для достоверных расчетов ставок пошлин, налогов и сборов, в том числе экспортной пошлины и НДПИ. Глава бирже напомнил, что индикатор СПбМТСБ внесён в налоговый кодекс для расчета в будущем нефтяных налогов.

Игорь Артемьев СПбМТСБ ФАС правительство Банк России
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