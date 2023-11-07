Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Игорь Артемьев Фото: Максим Блинов/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), говорится в сообщении биржи.

Решение было принято на заседании совета директоров СПбМТСБ 3 ноября.

Комментируя свое назначение Артемьев отметил, что масштабы работы биржи увеличиваются, а ее значение для российской экономики растет. По его словам, необходимо совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов, привлекать большее количество участников, расширять деятельность на пространстве ЕАЭС.

"Среди важнейших задач, безусловно, и продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти - они приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение. Нам предстоит разработать и представить Совету директоров, регуляторам и рынку Стратегию развития Биржи на следующий период", - приводятся в сообщении слова Артемьева.

Рыбников возглавлял СПбМТСБ с 2011 года. До СПбМТСБ он работал в должности генерального директора Московской межбанковской валютной биржи, а также в должности старшего вице-президента и члена правления ММВБ, руководил торговой системой RSX.

Артемьев возглавлял ФАС в течение 16 лет: он был назначен на этот пост распоряжением правительства Михаила Фрадкова 10 марта 2004 года, на следующий день после образования самой службы. В 2020 году покинул пост главы ФАС и был назначен помощником премьер-министра РФ. От этой должности он был освобожден по собственному желанию 3 ноября.

СПбМТСБ – крупнейшая товарная биржа России. Организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ создана в мае 2008 года.