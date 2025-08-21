Поиск

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Valentino назначил Риккардо Беллини на пост главного исполнительного директора, сообщила компания.

Беллини вступит в должность в начале сентября. Он сменит Джакопо Вентурини, об уходе которого было объявлено на прошлой неделе.

Сейчас Беллини работает управляющим директором катарского фонда Mayhoola, который владеет мажоритарной долей в Valentino. Ранее он руководил модными брендами Maison Margiela и Chloe, а также входил в топ-менеджмент Diesel и Procter&Gamble.

Дом моды Valentino был основан в 1960 году Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти. Французская группа Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и Alexander McQueen) в 2023 году приобрела 30% компании у Mayhoola за 1,7 млрд евро. Kering может выкупить оставшуюся долю не позднее 2028 года.

