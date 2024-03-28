В Минфине РФ допустили увеличение лимитов Гохрана

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает возможность регулярных закупок алмазов у "АЛРОСА" и увеличения лимитов Гохрана на эти цели, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Предварительная договоренность о возможности выкупа была достигнута в декабре, первая закупка была проведена в марте. Закупки будут осуществляться на регулярной основе. Возможность увеличения лимитов рассматривается", - заявили в пресс-службе.

Конкретные суммы и объемы не будут озвучены по причине действующих в отношении "АЛРОСА" санкционных ограничений.

В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать, конкретные сроки будут зависеть от текущей рыночной конъюнктуры, добавили в министерстве.

Представитель "АЛРОСА" не комментирует этот вопрос.

Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Лимит может быть увеличен законодательно. В первой половине 2020 года, когда продажи алмазов остановились во время пандемии, государство рассматривало предложение главы Якутии о выкупе продукции "АЛРОСА" на сумму от $500 млн до $1,7 млрд. Сделка была согласована, но она не потребовалась, так как после обвала к осени 2020 года спрос на рынке восстановился. Возглавлявший тогда "АЛРОСА" Сергей Иванов отмечал, что цена продажи в Гохран была бы ниже рынка.

Ранее Гохран ежегодно покупал алмазное сырье на $100-200 млн, сейчас сделки будут заключены на больший объем, отметил один из собеседников "Интерфакса", знакомый с ситуацией. При этом, по его словам, речь не идет о масштабной закупке сырья, подобной операции 2009 года. Тогда продажи алмазов остановились на фоне финансово-экономического кризиса, и Гохран выкупил у "АЛРОСА" алмазы на сумму около $1 млрд в качестве антикризисной меры.

Выкуп алмазов в Гохран сейчас является одним из инструментов поддержки компании во время санкций, пояснял источник.

После введения санкций в начале 2024 года участники рынка должны доказывать нероссийское происхождение алмазного сырья, при этом предназначенные к продаже в странах G7 алмазы с разных континентов проходят сортировку в единственном узле контроля в бельгийском Антверпене. Новые правила привели к образованию многочисленных проблем с платежами и логистикой. Процедуры импорта после введения второго этапа санкционных ограничений 1 марта замедлились даже в отношении алмазов, полученных напрямую от африканских производителей, говорилось в обращении более 100 антверпенских дилеров, которое цитировало агентство Reuters. Участники рынка заявили, что ожидают новых проблем, когда с 1 сентября вступят в силу дополнительные требования по отслеживанию алмазной продукции.