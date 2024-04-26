Гохран при необходимости продолжит закупки алмазов у "АЛРОСА"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гохран при необходимости продолжит закупки алмазов у "АЛРОСА" в Госфонд, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Увеличение бюджетного лимита Гохрана на покупку, который в 2024 году составляет 51,5 млрд рублей, пока не планируется, хотя эта цифра "может быть изменена", сказал он. Этот лимит предназначен не только для покупки алмазов и касается также драгметаллов и предметов искусства.

Структуру закупок Минфин не раскрывает. За последние несколько лет Гохран нарастил закупки почти в 5 раз, причем объем вырос значительнее цены, сказал замглавы Минфина.

По словам замминистра, необходимость в сделке может возникнуть как у "АЛРОСА", так и у Гохрана - с точки зрения формирования сбалансированного портфеля государственного хранилища ценностей.

Реализация алмазов, закупленных Гохраном ранее, не планируется, отметил Моисеев.

"Масштабная реализация происходила во второй половине 2020 года, когда на рынке был ажиотажный спрос, - для того, чтобы цена [на алмазы] не ушла куда-то в стратосферу. Тогда, как регулятор, Гохран вышел на рынок и продал эти камни, чтобы цены немножко стабилизировать, потому что очень высокая цена может привести к тому, что люди буду переключаться на другие камни, на синтетику и т.д. Сейчас предпосылок для передела рынка нет. Даже наоборот, нам кажется, цена могла быть и повыше", - заявил замминистра.

Он также сообщил, что дополнительная эмиссия акций "АЛРОСА" сейчас не рассматривается. Такой вопрос возник в связи с недавним принятием Госсобранием Якутии закона, исключающего вероятность снижения доли республики в компании, в том числе в ходе допэмиссии, и закрепляющего за Якутией 25% акций. По мнению Моисеева, якутские парламентарии "таким образом выразили свое отношение к этой компании, которая является для республики национальным достоянием".

В случае допэмиссии размыты бы были не только иностранные инвесторы, владеющие долями в "АЛРОСА", но и "простые российские граждане, которых мы совершенно не хотим никак размывать", подчеркнул замминистра. Он добавил при этом, что доля зарубежных акционеров не доминирует во free float компании.