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РСХБ предупредил о возможных проблемах с оплатой картам UnionPay за границей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Владельцы карт UnionPay Россельхозбанка с 19 июля могут испытывать проблемы с расчетами по ним за границей.

"С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картам платежной системы UnionPay Россельхозбанка", - сообщили "Интерфаксу" в колл-центре РСХБ.

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Там также порекомендовали клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, снять наличные в ближайшее время.

Сейчас карты UnionPay в России выпускают Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Примсоцбанк, РСХБ и "Кредит Урал банк".

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные в 183 странах мира, карты эмитируются более чем в 82 странах, говорится на сайте платежной системы.

Россельхозбанк UnionPay
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