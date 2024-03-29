Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:55

Новак заявил, что нет необходимости запрещать экспорт дизельного топлива

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские НПЗ увеличили производство нефтепродуктов после инцидентов на ряде НПЗ, произошедших в феврале-марте, сейчас ситуация с объемами и ценами стабильная, нет необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

ЭкономикаПравительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августаПравительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августаЧитать подробнее

"Нет (не нужно вводить запрет на экспорт дизтоплива - ИФ), дизтоплива у нас производится в 2 раза больше, чем потребляется на внутреннем рынке, его просто девать некуда. Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная. Все меры, которые были приняты правительством, обеспечивают стабильное снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам", - сказал он.

Новак напомнил, что после инцидентов на ряде НПЗ был создан "штаб по реализации дополнительной загрузки НПЗ". "Работа ведется в ежедневном режиме, наши компании уже увеличили производство на тех мощн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​остях, которые имеются, что дало возможность увеличить поставки и на биржу и бензина, и дизтоплива", - заметил он.

"Обычно НПЗ не полностью загружены, загрузка регулируется потребностями рынка, в настоящее время их загрузка увеличена. Основной вопрос для увеличения загрузки - это вывоз нефтепродуктов с заводов и доставка до потребителей как на внутреннем, так и внешнем рынках. От этого зависит планомерная работа НПЗ, они не могут останавливаться. От работы РЖД зависит и работа, и загрузка НПЗ. Сейчас компании докладывали, что налажена конструктивная работа, идет вывоз продуктов, что позволило увеличить дополнительно объемы производства", - резюмировал вице-премьер РФ.

Как сообщалось, с 1 марта по конец августа правительство РФ запретило экспорт бензина. С осени прошлого года продолжает действовать запрет на экспорт зимнего дизтоплива.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,3%

Генпрокуратура РФ подала иск к "Макфе" и ряду ее компаний

Генпрокуратура РФ подала иск к "Макфе" и ряду ее компаний

"Яндекс" до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса

В Минфине РФ допустили увеличение лимитов Гохрана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });