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Глава "Газпром нефти" считает существующие мощности нефтепереработки достаточными

Глава "Газпром нефти" считает существующие мощности нефтепереработки достаточными
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российская нефтепереработка располагает достаточными объемами мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок топливами, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он высказал это мнение журналистам.

Комментируя идею об увеличении мощностей НПЗ, расположенных ближе к востоку, он отметил: "Теоретически, можно построить еще один завод. Но мы такую возможность не рассматриваем. Мы считаем, что тех мощностей, которые есть, достаточно, чтобы об‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌еспечить внутренний рынок поставками дизельного топлива и бензина".

По словам Дюкова, Омский НПЗ после модернизации обеспечивает глубину переработки фактически 100%. "Мы из нефти "выжимаем" там максимально возможный объем и бензина, и дизельного топлива, и других нефтепродуктов", - сказал он.

По его словам, "Газпром нефть" нарастила производство нефтепродуктов на своих НПЗ, не уточнив при этом объемов.

Александр Дюков Газпром нефть
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