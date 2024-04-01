Промышленный PMI в Китае в марте вырос до максимума за год

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта в феврале, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Это максимальное значение показателя с марта 2023 года. Анали‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньшее - на ослабление. Индикатор оставался ниже данного уровня четвертый месяц подряд.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце поднялся до 53 пунктов с 49 пунктов в феврале‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌, экспортных продаж - до 51,3 пункта с 46,3 пункта. Индикатор занятости опустился до 48,1 пункта против 47,5 пункта в позапрошлом месяце.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, в марте повысился до 55,6 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 54,2 пункта месяцем ранее.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 53 пунктов по сравнению с 51,4 пункта в марте. Однако индикатор оптимизма в этих секторах поднялся до 58,4 пункта с 57,7 пункта в позапрошлом месяце.

Сводный PMI в марте поднялся до 52,7 пункта (максимальный показатель с мая 2023 года) с 50,9 пункта месяцем ранее.